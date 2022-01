Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Mutterstadt (ots)

Am 12.01.2022, gegen 16:15 Uhr, wird vor einem Firmengelände in der Neustadter Straße eine betrunkene Person, welche in einem PKW sitzt, gemeldet. Vor Ort kann der auf dem Fahrersitz schlafende und in Wien wohnhafte 32-jährige Fahrer angetroffen werden. Nachdem der Fahrer aufgeweckt wurde, gibt er an, auf dem Weg zu einer Beerdigung zu sein und deshalb Alkohol konsumiert zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,2 Promille. Auf der Dienststelle wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Zur Überwachung wurde der Mann in ein Krankenhaus verbracht. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und eine Sicherheitsleistung erhoben.

