Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsbehinderung an Kreuzung durch defekten PKW

Speyer (ots)

Am 02.12.2021 gegen 17:55 Uhr befuhr ein 50-jähriger Mann mit seinem PKW die Wormser Landstraße in Richtung Norden. An der Kreuzung zur Landwehrstraße versagte sein PKW und ließ sich weder anlassen noch wegschieben. Daher mussten polizeiliche Verkehrslenkungsmaßnahmen bis zur Vollendung des Abschleppvorgangs um 18:52 Uhr durchgeführt werden und es kam im genannten Zeitraum zu massiven Beeinträchtigungen des Verkehrsflusses.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell