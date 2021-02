POL-PDLU: Frankenthal - Sachbeschädigung / Zeugen gesucht

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Sachbeschädigung

Frankenthal (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 02:10 -02:20 Uhr, beschädigte bislang unbekannter Täter in der Hauptstraße in Frankenthal zwei heruntergelassene Rollläden und verursachte so Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Durch einen Zeugen gibt es Hinweise auf ein Pärchen, das sich auf der Straße lautstark gestritten haben soll. In diesem Zusammenhang wird der Fahrer eines dunklen Pkw's gesucht, dem das Pärchen aufgefallen sein müsste. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233-313-0 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

