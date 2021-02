Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Birkenheide - Brand eines Heuschuppens auf einer Pferdekoppel

In der Nacht vom 14.02.2021 auf den 15.02.2021 wurde gegen 03:00 Uhr ein Brand auf einer Koppel im Bruchweg in Birkenheide gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Heulager und ein Schuppen auf der Koppel in Brand. Glücklicherweise konnten sich die Pferde selbstständig vom Feuer entfernen, so dass kein Tier zu Schaden kam. Der Sachschaden beläuft sich jedoch schätzungsweise auf 30.000 Euro. Hinweise auf die Brandursache konnten bislang noch nicht erlangt werden.

