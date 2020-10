Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Bei Fahrradkontrollen gestohlenes Fahrrad fest- und sichergestellt (19/2010)

Speyer (ots)

20.10.2020, 08:55 - 09:30 Uhr

Am Dienstagmorgen führte die Polizei Speyer zwischen 08:55 - 09:30 Uhr Fahrradkontrollen in der Wormser Landstraße durch. Von rund 30 die Kontrollstelle passierenden Radfahrern befuhren vier Radfahrer den Radweg in falscher Richtung. Sie wurden diesbezüglich verwarnt und in einem verkehrserzieherischen Gespräch auf die sich aus ihrem Fehlverhalten entstehende Gefahren hingewiesen. Im Rahmen der Kontrollen wurden weiterhin mehrere Rahmennummern von Fahrräder überprüft. Eines der überprüften Räder fiel dabei als gestohlen auf und war zur Fahndung ausgeschrieben. Das Fahrrad wurde sichergestellt, gegen den 50-jährigen Nutzer aus Speyer wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

