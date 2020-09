Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Hund rennt auf Straße - Radfahrerin stürzt

Schifferstadt (ots)

Am Donnerstag, 17.09.2020, gegen 19:00 Uhr, befuhr eine Radfahrerin die Mühlstraße, als aus einem dortigen Anwesen plötzlich ein Hund auf die Straße rannte. Hierdurch erschrak die Radfahrerin so sehr, dass sie vom Fahrrad fiel. Aufgrund ihrer Verletzungen musste sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Die Ermittlungen richten sich in diesem Fall gegen den Hundehalter. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-4950

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de



