Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Lambsheim (ots)

Am Montag, den 02.03.2020 wurde, durch eine Streife der Polizeiwache Maxdorf, ein PKW einer Verkehrskontrolle in Lambsheim unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei der 34-jährigen Fahrzeugführerin deutliche Anzeichen für aktuellen Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Weiterhin war sie nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen. Neben den Kosten für die Entnahme einer Blutprobe, kommt gemäß dem Bußgeldkatalog auf die 34-Jährige nun eine Strafe in Höhe 1000 EUR zu.

