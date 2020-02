Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots)

Frankenthal - Verkehrsunfallflucht

Am Freitagmittag, den 14.02.2020, gegen 12:30 Uhr, beschädigte der Beschuldigte mit seinem Pkw, einem grauen Ford B-Max, in der August-Bebel-Straße in Frankenthal, beim Einparken eine Straßenlaterne. Als er von Zeugen anschließend darauf hingewiesen wurde reagierte der Beschuldigte gereizt und beleidigte die Zeugen. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

