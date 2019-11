Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Zeugenaufruf: Versuchter Aufbruch eines Fahrkartenautomaten am Bahnhof Weddel

Hannover (ots)

Heute Morgen wurde ein Alarm am Fahrausweisautomaten am Haltepunkt Weddel ausgelöst. Unbekannte Täter hatten versucht, die Front des Automaten aufzuhebeln, was ihnen nicht gelang. Der oder die Täter flüchteten ohne Beute. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Mögliche Zeugen, die gegen 5 Uhr Auffälligkeiten am Bahnhof Weddel bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden: 0511 30365 0.

