POL-PDLU: Speyer - Radargerät mit Farbe besprüht (19/0901)

Speyer/Dudenhofen (ots)

09.01.2020, 00:16 - 09:12 Uhr

Unbekannte Täter besprühten am Donnerstagmorgen mit grüner Farbe ein Radarmessgerät der Polizei, welches an der B9 im Bereich der Anschlussstelle Dudenhofen aufgestellt war. Durch das Besprühen der gesamten Glasscheibe des Radargerätes war dieses bis zum Austausch der Glasscheibe nicht mehr funktionsfähig. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 250 EUR. Täterhinweise liegen der Polizei derzeit nicht vor. Die strafrechtlichen Ermittlungen gegen den derzeit unbekannten Täter wurden aufgenommen. Hinweise zu verdächtige Personen / Fahrzeugen, welche sich im Tatzeitraum an dem Messanhänger aufgehalten haben, nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

