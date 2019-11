Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 18.11.2019 gegen 16:00 Uhr befuhr ein 14-jähriger Jugendlicher mit seinem Fahrrad den Gehweg der Wormser Landstraße in Richtung Worms. An der Einmündung zu einem größeren Parkplatz fuhr eine 49-jährige Frau mit ihrem Renault auf die Fahrbahn auf und übersah dabei den Fahrradfahrer. Bei dem Sturz zog sich der Jugendliche mehrere Schürfwunden am linken Bein zu. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 400EUR.

