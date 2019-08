Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: PKW aufgebrochen und Autoradio entwendet 09.08.2019, 19:00 Uhr -10.08.2019, 07:30 Uhr

Otterstadt (ots)

Ein 43-jähriger Mann hatte seinen PKW auf einem Parkplatz in Otterstadt an einem Campingplatz geparkt. Offenbar suchte ein unbekannter Täter in der Nacht das Fahrzeug auf, verschaffte sich über das Cabrio-Dach Zugang in den Innenraum und baute das Autoradio aus. Auch weitere Wertgegenstände wurden entwendet.

Es entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Zeugenhinweise werden unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen genommen.

