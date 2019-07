Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Hundewelpen vor Hitzetod gerettet

Speyer (ots)

Auf dem Festplatz in Speyer wurde am Sonntag, dem 21.07.2019, gegen 15:15 Uhr, ein geparkter PKW gemeldet, in welchem sich zwei ausgewachsene Hunde und vier Welpen aufhalten würden. Ausweislich des Parktickets waren die Tiere bereits ca. eine Stunde im Fahrzeug eingeschlossen. Trotz der leicht geöffneten Fenster war die Temperatur im Inneren des PKW erkennbar zu hoch, sodass der PKW durch die eintreffenden Polizeibeamten geöffnet werden musste. Den Polizeibeamten gelang es das Fahrzeug schadensfrei durch das Fenster zu öffnen. Eine zufällig anwesende Tierärztin konnte die Hunde vor Ort in Augenschein nehmen. Alle Tiere blieben unverletzt. Die Eigentümerin, welche ebenfalls kurze Zeit später erschien, erwartet nun eine Anzeige gegen das Tierschutzgesetz. Bitte beachten Sie, dass bereits ab einer kurzen Zeit lebensgefährliche Temperaturen im Fahrzeug entstehen können. Lassen Sie daher niemals Kinder und Tiere alleine im Fahrzeug!

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen



Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-252 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell