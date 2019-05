Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Bobenheim-Roxheim) - Streit in Gaststätte mit Folgen

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am Samstag, 11.05.2019, kommt es in den frühen Morgenstunden in einer Gaststätte in Bobenheim-Roxheim zunächst zu Streitigkeiten ohne strafrechtlichen Hintergrund. In Folge der Streitigkeiten werden ein 21-Jähriger und eine 23-Jährige der Gaststätte verwiesen. Im Nachgang kehrt der 21-Jährige mit einem Roller fahrend zurück zur Gaststätte. Über soziale Medien beleidigt der 21-Jährige eine 26-Jährige und droht ihr das Leben zu nehmen. Der 21-Jährige wird kurz darauf von einer Polizeistreife an seiner Wohnanschrift angetroffen. Eine Überprüfung des Mannes ergibt Hinweise auf Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum. Ein Atemalkoholtest ergibt 1,2 Promille. Eine Wohnungsdurchsuchung führt zum Auffinden von Betäubungsmitteln. Zudem ist der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zum Führen des Rollers. Der Mann wird zur PI Frankenthal verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wird. Den Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

