POL-PDNW: Umgekippter LKW auf B 9 - Vollsperrung B 9 FR GERMERSHEIM

Speyer (ots)

Am 02.09.2024, gegen 09:50 Uhr, wollte ein LKW-Gespann (Sattelzug mit Container, vollbeladen mit Papier), KA-Kennzeichen, am Autobahnkreuz Speyer von der A 61 aus Richtung Walldorf kommend, auf die B 9 in Fahrtrichtung Germersheim auffahren. Im unteren Kurvenbereich kippte der LKW um und kam mitten auf der Hauptfahrbahn in Fr. Germersheim auf der Seite zum liegen. Fahrer (39 Jahre) und Beifahrer (42 Jahre) wurden dabei leicht verletzt. Die Richtungsfahrbahn Germersheim der B 9 muss bis zur Bergung voll gesperrt werden. Dazu muss auch die Abfahrt der A 61 am AK Speyer in FR. Germersheim gesperrt werden. Die Sperrung wird noch mehrere Stunden andauern. Eine Umleitung wird durch die Straßenmeisterei eingerichtet. Schadenshöhe ca. 50000 Euro

