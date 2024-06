Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrereigenschaft unklar

Grünstadt (ots)

Heute (17.06.24) kam es kurz nach Mitternacht in der Industriestraße zu einem Verkehrsunfall. Zuvor war der Polizeiinspektion Grünstadt ein schwarzer Audi gemeldet worden, der in der Daimlerstraße unnötig hin und her fahre und auf dem unbefestigten Parkplatz hinter einem Fitnessstudio sogenannte "Donuts" drehe. Das Auto konnte in der Industriestraße stehend festgestellt werden. An dem Audi befanden sich augenscheinlich frische Schäden im vorderen Bereich. Im weiteren Verlauf wurde unweit des Pkw eine Hinweisbeschilderung festgestellt, deren Befestigungsgestänge nicht unerheblich beschädigt war. Es dürfte nicht unwahrscheinlich sein, dass der Audi gegen diese Hinweisbeschilderung gelenkt wurde. Die bei dem Pkw angetroffenen Personen beschuldigen sich gegenseitig, der Fahrer gewesen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen: Hinweise zum Sachverhalt werden unter 06359/9312-0 oder pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell