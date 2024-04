Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitsmessungen

Elmstein / Weidenthal / Lambrecht (ots)

Die Polizeiinspektion Neustadt/W. führte anlässlich des europaweiten "Speedmarathon" am 19.04.2024 mehrere Geschwindigkeitsmessungen durch. So wurde am frühen Morgen in der Bahnhofstraße in Elmstein, vor der dortigen Grundschule, die Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h überwacht. Anschließend wurde die Geschwindigkeit in der 30er Zone in der Bahnhofstraße Höhe des Bahnhofs in Elmstein überwacht. Erfreulicherweise konnte in Elmstein kein Geschwindigkeitsverstoß festgestellt werden.

In der Zeit von 09:00 Uhr bis 09:35 Uhr wurde die Geschwindigkeit in der Langentalstraße in Weidenthal überwacht. Hintergrund sind hier Bürgerbeschwerden. Auch hier konnte erfreulicherweise kein Verstoß festgestellt werden.

Letztlich wurde noch von 09:45 Uhr bis 10: 45 Uhr die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h in der Hauptstraße in Lambrecht überwacht. Von insgesamt 86 gemessenen Fahrzeugen mussten sieben Fahrzeuge beanstandet werden. Trauriger Spitzenreiter war hier ein 56-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Lambrecht, welcher mit 84 km/h innerhalb der geschlossenen Ortschaft gemessen wurde. Dieser wird im Nachgang ein Bußgeld in Höhe von 260 EUR, zwei Punkte im zentralen Verkehrsregister und ein Monat Fahrverbot erhalten.

Die Polizei warnt hier nochmals eindringlich, dass gerade bei nassen Fahrbahnverhältnisse der Bremsweg nochmals länger ist und daher die Geschwindigkeit unbedingt angepasst werden sollte.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell