Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Verkehrsunfall mit verletztem Leichtkraftradfahrer

Großkarlbach (ots)

Am Samstag, 24.06.2023 gegen 11:40 Uhr wurde die Polizei Grünstadt über einen Verkehrsunfall mit einem verletzten Rollerfahrer in Kenntnis gesetzt. Beim Eintreffen der Beamten wurde der 40-Jährige aus Frankenthal bereits von Rettungskräften medizinisch versorgt und konnte nicht mehr zum Unfallhergang befragt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Mann mit seinem 125er Roller die Hauptstraße in Großkarlbach in Richtung Gerolsheim. In Höhe zur Einmündung Laumersheimer Straße kam der Zweiradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Zeugen wurden nach dem Sturz auf den Unfall aufmerksam, konnten den Unfallhergang bzw. das Sturzgeschehen allerdings nicht wahrnehmen. Der Mann erlitt Prellungen im Thorax und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Am Leichtkraftrad entstand lediglich geringer Sachschaden in Höhe von etwa 300EUR. Hinweise auf einen weiteren Unfallbeteiligten liegen derzeit nicht vor. Mögliche weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer: 06359-93120 oder Email: pigruenstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell