Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unberechtigte Fertigung von Lichtbildern in einer Umkleidekabine

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitag, den 09.06.2023 wurde durch einen unbekannten Täter im Zeitraum zwischen 19:20Uhr-19:40Uhr unberechtigt Fotos von zwei Personen in einer Umkleidekabine des Freizeitbades Salinarium in Bad Dürkheim getätigt. Während die beiden 17- und 18-jährigen aus Mannheim stammenden Geschädigten sich in einer gemeinsamen Kabine umzogen, konnte der 18-jährige Geschädigte plötzlich feststellen, dass ein schwarzes Smartphone zum einen über die Kabinentür und danach unter die Kabinentür gehalten und Fotos getätigt wurden. Danach entfernte sich der unbekannte Täter zügig fußläufig in unbekannte Richtung. Der 18-jährige konnte den unbekannten Täter noch wegrennen sehen.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich, ca.20-30 Jahre alt, kurze braune Haare, dunkelblaues T-Shirt, kurze schwarze Jeanshose.

Zeugen, die den Sachverhalt oder den unbekannten Täter gesehen haben werden gebeten sich bei der Polizei Bad Dürkheim zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell