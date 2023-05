Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Sonntag, den 28.05.2023 gegen 18:00 Uhr, fuhr ein Pkw in der Straße "Am Hägfeld", 67434 Neustadt, mittig auf eine Verkehrsinsel und überfuhr ein dort angebrachtes Straßenschild. Nach Zeugenangaben stieg der Fahrer aus, begutachtete den Schaden und entfernte sich daraufhin mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Außerdem beschrieben die Zeugen den Gang des Fahrers als "sehr unsicher". Glücklicherweise konnte das vordere Kennzeichen am Unfallort festgestellt werden, sodass die Halteradresse des flüchtigen Pkw-Fahrers aufgesucht werden konnte. Dort konnte der 79-jährige Halter, welcher stark nach Alkohol roch, angetroffen und als Fahrer identifiziert werden. Ein Atemalkoholtest ergab 1,66 Promille. Daraufhin wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell