Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsunfall zwei verletzten Personen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 23.05.2023 gegen 06:00 Uhr wurde ein 69-Jähriger und ein 52-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der B37 in Bad Dürkheim verletzt. Der 69-Jähriger fuhr mit seinem VW Golf verbotswidrig vom einem Wirtschaftsweg auf die B 37 auf, übersah einen von links kommenden 52-Jährigen in einem Chevrolet Trax und es kam zu einem Zusammenstoß. Der 69-Jährige wurde leicht an der Hand verletzt. Der 52-Jährige leicht am Rücken verletzt. Beide wurden durch das DRK ins Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 27000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell