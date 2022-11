Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfall gebaut - Anzeige wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis kassiert

Bild-Infos

Download

Grünstadt (ots)

Am 10.11.22 um 14:10 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Kolpingstraße, bei dem ein 35 Jahre alter LKW-Fahrer rückwärts auf einen Pkw auffuhr, der von einer 32 Jahre alten Frau gelenkt wurde. Zuvor waren die beiden Verkehrsunfallbeteiligten hintereinander her in Richtung Kirchheimer Straße gefahren. Der 35-jährige wollte wenden und setzte daher zurück und es kam zum Zusammenstoß. Der Unfallschaden wird mit etwa 200 Euro beziffert. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Führerschein des 35-jährigen gefälscht ist, der Mann also keine Fahrerlaubnis besitzt. Entsprechend wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung ermittelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell