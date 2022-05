Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zu schnell unterwegs - eigenes Auto beschädigt

Grünstadt (ots)

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am gestrigen Montag, 16.05.2022, gegen 10:35 in Grünstadt in der Straße Am Schmittengraben ereignete. Ein 71 Jahre alter Fahrer eines Pkw befuhr die Straße Am Schmittengraben in Richtung Schlachthofstraße. Hierbei überfuhr er eine mit Bordsteinen umrandetes Pflanzbeet, welches der Verkehrsberuhigung dient. Der entstandene Sachschaden an Pkw und Beet wird mit ca. 2550 Euro angegeben.

