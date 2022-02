Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Vorfahrt missachtet

Haßloch (ots)

Beim Linksabbiegen die Vorfahrt missachtet, hat am Dienstagmittag (8. Feb., 13 Uhr) der Fahrer eines Opels in der Meckenheimer Straße. Übersehen hat er dabei einen 62-Jährigen, der mit seinem Dacia auf der Westrandstraße in Richtung Autobahn unterwegs war. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätz die Polizei auf 10.000,- Euro.

