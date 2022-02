Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Dieselkraftstoff gestohlen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Zeitraum vom 04.02.2022 bis 07.02.2022 wurden aus einem Bagger und einem Unimog in der Landauer Straße ca. 250 Liter Dieselkraftstoff gestohlen. Die Tankdeckel der Maschinen waren nicht abschließbar und die Tatörtlichkeit war frei zugänglich. Zeugenhinweise an die Polizei Neustadt telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de.

