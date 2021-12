Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall auf Grund vereister Frontscheibe

Neustadt/Weinstraße Ortsteil Diedesfeld (ots)

Am Mittwoch, den 22.12.2021 um 08:42 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Neustadter die Hohe-Loog-Straße in Neustadt mit seinem PKW. Da dieser vor Fahrtantritt seine Scheiben nicht ordnungsgemäß enteist hatte, kollidierte dieser mit einem parkenden Anhänger. Bei dem Unfall wurde der Fahrer glücklicherweise nicht verletzt, allerdings entstand ein erheblicher Gesamtschaden von ca. 3500 Euro. Auf Grund der Gesamtumstände muss der Fahrzeugführer mit einem Bußgeld rechnen. Des Weiteren muss in solchen Fällen damit gerechnet werden, dass die Versicherer den entstandenen Schaden nicht übernehmen. Die Polizei Neustadt bittet in diesem Zusammenhang gerade in der kalten Jahreszeit alle Fahrzeugführer, ihre Scheiben vor Fahrtantritt zu enteisen.

