Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Dirmstein (ots)

Einen 40-jährigen Pkw-Fahrer unterzogen Beamte der Polizei Grünstadt am Donnerstag, 25.11.2021 gegen 00:10 Uhr in Dirmstein einer Verkehrskontrolle. Hierbei konnten die Beamten sowohl im Fahrzeuginnenraum, als auch in der Atemluft des Ford-Fahrers Alkoholgeruch feststellen. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten. Der Fahrer wies eine Atemalkoholkonzentration von 0,69 Promille auf und lag somit über dem gesetzlichen Grenzwert von 0,5 Promille. Den Mann erwarten nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie eine Geldbuße und ein Monat Fahrverbot.

