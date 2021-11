Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrtüchtigkeit falsch eingeschätzt

Deidesheim (ots)

Die eigene Fahrtüchtigkeit schätze am Samstag, den 06.11.2021, ein 26-Jähriger aus dem Kreis Bad Dürkheim falsch ein, als er nach einer Feier am darauffolgenden Vormittag, seine Heimfahrt mit dem Auto antrat. Im Rahmen einer um 10:45 Uhr in Deidesheim durchgeführten Verkehrskontrolle, stellten Beamte der Polizeiinspektion Haßloch merklichen Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren fest. Der junge Mann gab an, seinen Alkoholkonsum in der Nacht zeitig eingestellt zu haben und sich fahrtüchtig zu fühlen. Von der ermittelten Atemalkoholkonzentration zeigte er sich überrascht, denn auch geraume Zeit nach dem letzten Alkoholkonsum lag diese bei 0,66 Promille. Den 26-Jährigen erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, welche ein einmonatiges Fahrverbot beinhaltet.

