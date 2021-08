Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Beim Einkauf Geld aus Tasche entwendet

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 02.08.2021 gegen 16:00 Uhr wurde eine 54-jährige Frau in einem Geschäft in der Hauptstraße (Fußgängerzone) Opfer eines Taschendiebstahls. Unbekannte entnahmen während des Einkaufs in einem Geschäft aus der am Körper getragenen offenen Handtasche die Geldbörse mit Debitkarten sowie Bargeld im unteren vierstelligen Bereich.

