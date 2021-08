Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Im Wingert gelandet und geflüchtet...

Haßloch (ots)

...ist am vergangenen Wochenende (31.Jul/1.Aug) ein unbekannter Autofahrer in der Gemarkung Leisböhl nahe der A65. Mehrere Rebstöcke, Pfähle und Spanndrähte wurden dabei beschädigt. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einem dunkel blauen Mercedes älteren Baujahres. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um eine C-Klasse handelt, die von 1997-2001 gebaut wurde. Das Auto müsste vorne rechts eine Beschädigung aufweisen. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

