Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gefährliche Körperverletzung durch Messerstich

Grünstadt (ots)

Am Montag, den 02.08.2021 um 21:12 Uhr wurde die Polizeiinspektion Grünstadt über eine Messerstecherei in einem Wohnhaus in der Grünstadter Innenstadt informiert, bei der ein Mann eine Bauchverletzung erlitten haben soll. Vor Ort leisteten die Beamten zunächst erste Hilfe bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, da die Täter unmittelbar nach der Tat geflohen waren. Weitere Einsatzkräfte fahndeten erfolglos nach der 4-köpfigen Täter-Gruppierung im Stadtgebiet. Der 48 Jahre alte Mann, der an der Tatörtlichkeit lediglich zu Gast war, musste in ein Krankenhaus gebracht und dort aufgrund der Stichverletzung notoperiert werden. Durch Befragung von Zeugen und Bekannten des Geschädigten ergaben sich Hinweise auf die Identität des Haupttäters. Die Tat wurde durch die Staatsanwaltschaft Frankenthal als gefährliche Körperverletzung eingestuft. Inwieweit sich Täter und Opfer kannten und welche Motive der Tat zugrunde lagen sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei.

