Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - 2 Radfahrerinnen bei Zusammenstoß verletzt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 30.05.2021 gegen 16:00 Uhr wurden zwei Fahrradfahrerinnen bei einem Verkehrsunfall auf dem Fahrradweg neben der L526 zwischen Erpolzheim und Freinsheim verletzt. Eine 47-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad den asphaltierten Radweg in Fahrtrichtung Erpolzheim. Unmittelbar vor ihr fuhr ihr Ehemann. Eine 62-jährige Radfahrerin befuhr den gleichen Radweg in entgegengesetzter Richtung. Diese machte aus bisher ungeklärten Gründen eine plötzliche Lenkbewegung in Richtung des vorausfahrenden Ehemanns der 47-Jährigen, welcher nur durch Auffahren auf den Grünstreifen einen Zusammenstoß verhindern konnte. Seine Ehefrau konnte nicht mehr ausweichen und es kam zu einem Zusammenstoß infolge dessen beide Radfahrerinnen stürzten und sich dabei an Armen, Beinen und am Kopf verletzten. Beide mussten durch das DRK und einen Notarzt behandelt werden und wurden anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Beide Unfallbeteiligten trugen glücklicherweise zum Zeitpunkt des Unfalles einen Fahrradhelm. Die Fahrräder wurden leicht beschädigt.

