POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim Fluchtversuch bei Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn, Fahrer stand unter Einwirkung von Medikamenten und Betäubungsmitteln und hatte keinen Führerschein

Großniedesheim (ots)

Durch aufmerksame Verkehrsteilnehmer wurde der Polizei am Sonntag-Abend ein unsicher fahrender Mercedes auf der A6 in Höhe Frankenthal gemeldet. Als der PKW gegen 22:45h am Kreuz Frankenthal auf die A61 Richtung Worms wechselte, konnte eine Streife der Autobahnpolizei das Fahrzeug in Höhe der Gemarkung Großniedesheim sichten und verfolgen. Eine geplante Kontrolle von Fahrzeug und Insassen sollte auf dem Parkplatz Kurzgewann erfolgen, da der PKW tatsächlich spurunsicher fuhr. Beim Einfahren in den Parkplatz hielt der PKW und die beiden männlichen Insassen versuchten Richtung Feld zu flüchten und sich somit der Kontrolle zu entziehen. Die flinken Polizeibeamt*innen konnten dies jedoch unterbinden und die jungen Männer an Ihrer Flucht hindern. Es stellte sich heraus, dass beide deutlich unter dem Einfluss von illegalen Substanzen standen. Der Fahrer war zusätzlich nicht im Besitz eines Führerscheins. Bei der Durchsuchung der Personen wurden beim Fahrzeuglenker 2 Tabletten Tilidin aufgefunden, was ein verschreibungspflichtiges und opioidhaltiges Medikament ist. Den 21-jährigen aus Worms erwarten nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Verstoß gg. das BTM- und Arzneimittelgesetz sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis. Da der 20-jährige Beifahrer der eigentliche Besitzer des PKW ist und das Fahrzeug seinem Freund zur Fahrt überlassen hat erwartet auch ihn ein Strafverfahren wegen Zulassens des Fahren ohne Fahrerlaubnis. Neben einer Streife der PAST Ruchheim waren unterstützend noch eine Streife der PI Grünstadt und der PI Frankenthal im Einsatz.

