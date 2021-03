Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - durch Sprung zur Seite Zusammenstoß verhindert

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 29.03.2021 gegen 16:00 Uhr wurde eine 56-Jährige bei einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in Freinsheim leicht verletzt. Eine ältere Dame wollte in Höhe der Kreissparkasse mit ihrem Toyota rückwärts am rechten Straßenrand einparken. Die 56-Jährige wollte sie hierbei einzuweisen. Beim Einparkversuch rutschte die Dame vermutlich von der Bremse auf das Gaspedal und rammte einen hinter ihr parkenden Hyundai. Die 56-Jähirge konnte durch einen Sprung auf den Bürgersteig verhindern vom Fahrzeug erfasst zu werden. Dabei verletzte sich leicht am Ellenbogen. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. An den beiden Fahrzeugen entstand durch den Aufprall ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

