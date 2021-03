Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl aus verschlossenem Pkw

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Zeitraum vom 07.03.2021 ca. 14:00 Uhr bis 08.03.2021 ca. 06:30 Uhr wurde aus einem abgeparkten Pkw in der Adolf-Kolping-Straße in Neustadt eine Arbeitstasche gestohlen, in der sich die Geldbörse sowie diverse Personaldokumente befanden. Unbekannte Täter brachen an der B-Säule die Blende auf und gelangten so über die Seitenscheibe in das Innere des Fahrzeugs. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Neustadt telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße