Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wasserturm mit Farbe besprüht

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Unbekannte haben in der Zeit vom 05.03.2021 bis 08.03.2021 den Wasserturm zwischen Lachen-Speyerdorf und Geinsheim mit schwarzer Farbe besprüht. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 Euro angegeben. Hinweise bitte an die Polizei Neustadt telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell