Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Einbruch in KFZ-Werkstatt

Grünstadt, Kirchheimer Straße / Shell-Tankstelle - 23.02. - 24.02.2021, 07:00 Uhr (ots)

Der Betreiber einer KFZ-Werkstätte auf dem Gelände der hiesigen Shell-Tankstelle bemerkte den Einbruch bei Arbeitsbeginn am 24.02.2021. Offensichtlich hatten unbekannte Täter über Nacht ein Loch in ein rückwärtiges Garagentor geflext und sich dadurch Zugang zur Werkstatt verschafft. Entwendet wurde u.a. ein Werkstattwagen mit Werkzeug und ein Diagnosegerät. Die Schadenssumme wird im 5-stelligen Euro-Bereich angegeben. Videomaterial muss noch ausgewertet werden. Die Polizei Grünstadt bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Hat jemand in der Nacht zum 24.02.2021 verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Kirchheimer Straße gemacht? Der gestohlene Werkstattwagen müsste mindestens mit einem Transporter oder Kombi weggebracht worden sein.

