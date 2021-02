Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schlägerei in der Bahnhofsstraße

Neustadt/Weinstraße (ots)

Zunächst auf dem Bahnhofsplatz gerieten am Dienstag (16.02.2021), gg. 16.30 Uhr, zwei Personen in Streit. Diese Streitigkeiten zogen sich bis zum Busbahnhof hin. Hier versetzte der 28jährige Beteiligte seinem 21 Jahre alten Kontrahenten Faustschläge. Die Streitigkeit war zu diesem Zeitpunkt nach Zeugenabgaben zunächst beendet, der Ältere entfernte sich zunächst in Richtung der Hauptpost. Vor der Hauptpost attackierte nun der 21jährige den anderen Beteiligten mit Schlägen auf den Kopf. Beide Beteiligte wurden leicht verletzt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

