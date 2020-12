Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Bei Personenkontrolle Drogen aufgefunden

GrünstadtGrünstadt (ots)

Eine geringe Menge Marihuana fanden Beamte der Polizei Grünstadt am Sonntag, 27.12.2020 gegen 17:30 Uhr während einer Personenkontrolle eines 19-Jährigen aus dem Donnersbergkreis in Bahnhofsnähe in Grünstadt. Das Betäubungsmittel wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

