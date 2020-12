Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Ellerstadt) - Dixie-Toilette mutwillig beschädigt

BAD DÜRKHEIMBAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum vom 16.12.2020, 16:00 Uhr bis 17.12.2020, 07:00Uhr wurde im Jahnring in Ellerstadt auf einer Baustelle eine Dixie-Toilette beschädigt. Bislang unbekannte Täter hatten in der Toilette Toilettenpapier sowie eine Styrodurplatte angezündet. Glücklicherweise kam es zu keinem Brand. An der Plastikinnenverkleidung entstand ein Schmorschaden von 50 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

