Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Navi und Alkohol

MeckenheimMeckenheim (ots)

Von der Haßlocher Straße nach rechts in die Bahnhofstraße abbiegen, wollte am Mittwoch (4. November 2020) gegen 13:30 Uhr die Fahrerin eines Ford und ordnete sich ein. Auf dem Navi wurde ihr angezeigt, dass sie erst in 150m abbiegen solle und steuerte wieder geradeaus. Ein 66 Jahre alter Rennradfahrer kam aus der Bahnhofstraße. Davon ausgehend, dass der Ford abbiegt, fuhr er in Haßlocher Straße ein, obwohl er wartepflichtig gewesen wäre. Durch das irritierende Manöver der Autofahrerin kam es zum Unfall. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. Bei der 32-jährigen Fahrerin aus dem Rhein-Pfalz-Kreis bemerkte die Polizei Alkoholgeruch. 0,99 Promille zeigte das Testgerät. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Den Führerschein stellten die Beamten sicher.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Markus Sicius



Telefon: 06324-933-0 / -160

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell