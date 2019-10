Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Erneut Verkehrsführung überwacht

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Das Abbiegeverbot von der Landauer Straße in die Exterstraße wurde am 09.10.2019 zweimal überprüft. Zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr wurden vier Fahrzeugführer verwarnt, weil sie ordnungswidrig in die Exterstraße eingebogen sind. Zwischen 17:40 Uhr und 18:10 Uhr mussten acht Verwarnungen diesbezüglich ausgesprochen werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell