POL-PDNW: Unfall endet im Wingert - Fahrer flüchtet

Neustadt/Weinstraße (ots) - Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr offenbar die K21 von Gimmeldingen kommend in Richtung Neustadt. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kommt der Fahrer im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einer Metallabsperrung. Im Anschluss muss das Fahrzeug den angrenzenden Feldweg überquert haben und rutschte über eine Strecke von ca. 20m in den dortigen Wingert hinein. Hierbei wurden mehrere Reebreihen beschädigt. Aufgrund der massiven Schäden, die das Fahrzeug bei dem Unfall verursacht hat ist davon ausgehen, dass das dieses nicht mehr fahrbereit gewesen sein dürfte. Zum derzeitigen Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein weiteres Fahrzeug nötig war um den verunfallten PKW aus dem Wingert zu bergen. Hierfür spricht insbesondere die Spurenlage vor Ort. An der Unfallstelle wurden entsprechende Spuren gesichert und Fahrzeugteile sichergestellt. Der Sachschaden dürfte sich um 1000Euro bewegen. Die Polizei bittet um entsprechende Zeugenhinweise unter 06321/8540 oder per Email an pineustadt@polizei.rlp.de

