POL-PDNW: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Bad Dürkheim (ots) - Am 16.11.2017, gegen 16:45 Uhr befuhr eine 23 Jährige aus Esthal mit ihrem Fiat Punto die Salinenstraße in Richtung Gutleutstraße. Im Bereich der Kreuzung Gutleutstraße / Salinenstraße wollte sie die Kreuzung passieren und übersah hierbei eine von links kommende 46 jährige Dürkheimerin mit ihrem Opel Zafira. Es kam zum Zusammenstoß, wobei an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 8000.- Euro entstand. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Aufprall erlitt die 23 jährige Unfallverursacherin leichte Verletzungen und wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Da an einem der Unfallfahrzeuge Öl auslief, wurde eine Spezialfirma mit der Reinigung der Fahrbahn beauftragt.

