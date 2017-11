POL-PDNW: Weisenheim am Sand - Hund stört Einbrecher

Weisenheim am Sand (ots) - Bisher Unbekannte schlugen am 16.11.17, zw. 08:15 - 21:00 Uhr, an einem Anwesen in der Luisenstraße ein Glaselement an der Terrassentür ein, um danach in das Anwesen zu gelangen. Vermutlich schlug hierdurch ein Hund auf dem Anwesen an und die Täter flüchteten ohne Beute. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 800,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Tipp der Polizei - Lärm machen

Abschreckend sind Geräusche vermeintlich anwesender Bewohner. Denn Einbrecher sind gerne ungestört. Daher mit Zeitschaltuhren immer wieder Räume beleuchten oder das Radio anschalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Peter Strube-Vogt, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell