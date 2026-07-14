Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hatzenbühl - Versuchter Einbruch in Rohbau

Hatzenbühl (ots)

In dem Zeitraum von Samstag, den 11.07.26 gegen 17.30 Uhr bis Montag, den 13.07.26 gegen 08.30 Uhr versuchten bisher unbekannte Täter die Eingangstür eines Rohbaus Im Sandblatt in Hatzenbühl aufzubrechen. Es blieb allerdings bei dem Versuch und die unbekannten Täter gelangten nicht in das Innere des Rohbaus. Durch den Aufbruchsversuch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271-9211-0 oder per E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

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