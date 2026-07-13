POL-PDLD: Barbelroth - Metalldiebstahl auf Friedhof
Barbelroth (ots)
Im Zeitraum von Donnerstag, 9. Juli bis Samstag 11. Juli wurden auf dem Friedhof in Barbelroth an drei Gräbern Bronzedeckel von Vasen entwendet. Wer hat in diesem Zeitraum in dem Bereich etwas Verdächtiges (wie z.B. ortsfremde Personen/Fahrzeuge) wahrgenommen und kann entsprechende Hinweise geben?
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402
https://s.rlp.de/XJAmi
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell