Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Cannabisgeruch mündet in Blutentnahme

Landau (ots)

Am 16.06.2026 wurde gegen 00:10 Uhr ein 22-jähriger Opel-Fahrer in der Straße "Zum Queichanger" in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beim Öffnen der Tür konnte deutlicher Cannabisgeruch vernommen werden. Während der Kontrolle ergaben sich Auffallerscheinungen, die auf eine Beeinflussung hindeuteten. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt und auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.

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