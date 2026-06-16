POL-PDLD: Ilbesheim - Geschwindigkeitsmessung
Ilbesheim (ots)
Am 15.06.2026 wurde eine Geschwindigkeitsmessung im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Landau im Bereich der L 509 bei Ilbesheim durchgeführt. Bei erlaubten 70 km/h mussten innerhalb von knapp 2,5 Stunden 20 Verkehrsteilnehmer beanstandet werden. Der Spitzenreiter im negativen Sinne wurde mit 104 km/h gemessen. Auf diesen wird ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei zukommen.
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Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy
Telefon: 06341-2872031
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