POL-PDLD: Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Landau: Vermisstensuche nach 83-jähriger Person aus Eschbach

Landau (ots)

Seit Neujahr, Donnerstag den 01.01.2026, wird ein 83-jähriger Mann aus Eschbach bei Landau vermisst. Der Vermisste ist zu Fuß unterwegs. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 83-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Im Einsatz war am 02.01.2026 bereits ein Polizeihubschrauber im Bereich Eschbach/Klingenmünster.

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte die Person nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung des 83-Jährigen:

Der Vermisste trägt zwei Jacken (u.a. eine Steppjacke), eine Fellmütze und Wanderstiefel, er ist ca. 1,80 groß und sehr schlank.

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06341-287-0 an die Polizeiinspektion Landau oder die nächstgelegene Polizeidienststelle zu wenden.

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

