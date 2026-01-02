PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Landau: Vermisstensuche nach 83-jähriger Person aus Eschbach

POL-PDLD: Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Landau: Vermisstensuche nach 83-jähriger Person aus Eschbach
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Landau (ots)

Seit Neujahr, Donnerstag den 01.01.2026, wird ein 83-jähriger Mann aus Eschbach bei Landau vermisst. Der Vermisste ist zu Fuß unterwegs. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 83-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Im Einsatz war am 02.01.2026 bereits ein Polizeihubschrauber im Bereich Eschbach/Klingenmünster.

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte die Person nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung des 83-Jährigen:

Der Vermisste trägt zwei Jacken (u.a. eine Steppjacke), eine Fellmütze und Wanderstiefel, er ist ca. 1,80 groß und sehr schlank.

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06341-287-0 an die Polizeiinspektion Landau oder die nächstgelegene Polizeidienststelle zu wenden.

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 12:45

    POL-PDLD: Berg - Mülltonnenbrand verursacht hohen Sachschaden

    Berg (Pfalz) (ots) - Am 01.01.2026 gegen 14.30h brannten in Berg in der Lukasstraße Mülltonnen auf einem privaten Anwesen. Durch das Feuer und die Hitze wurden Teile der Hausfassade und Dämmung beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Zur Klärung der Brandursache hat die Kriminalpolizei Landau die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 11:06

    POL-PDLD: Silvesternacht - Polizei Landau zieht positive Bilanz

    Landau (ots) - Der Jahreswechsel verlief im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Landau überwiegend friedlich. Einsatzkräfte mussten lediglich vereinzelt zu gemeldeten Körperverletzungsdelikten im Stadtgebiet Landau sowie kleineren Bränden ausrücken. Kurz nach Mitternacht kam es in der Queichheimer Hauptstraße in Landau zu einem Wortgefecht zwischen Nachbarn, woraufhin der 24-Jährige Anwohner einen ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 09:41

    POL-PDLD: Diebstahl hochwertiger Kaffeemaschinen - Zeugen gesucht

    Landau (ots) - Im Zeitraum von Dienstagnachmittag, den 30.12.2025 gegen 16:30 Uhr bis Mittwochmittag, den 31.12.2025 gegen 14:00 Uhr verschafften sich bislang Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände in der Albert-Einstein-Straße in Landau und gelangten schließlich in den Verkaufsraum eines Kaffeemaschinenvertriebs. Durch die Unbekannten wurden mehrere hochwertige Geräte entwendet. Der insgesamt entstandene ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren